«Сидим дома»: Подольская испугалась коронавируса и решила отказаться от светской жизни

Совсем недавно певица блистала на разнообразных светских раутах.

22 октября Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали родителями мальчика Ивана. Для певицы это второй сын (пара воспитывает еще и пятилетнего Артемия), для экс-зятя Аллы Пугачевой — третий (в союзе с Кристиной Орбакайте у него родился сын Никита, которому сейчас 29 лет).

После последних родов Наталья практически сразу возобновила светскую жизнь, появляясь на разнообразных шоу и вечеринках. Девушка быстро пришла в форму и изголодалась во время беременности по общению, поэтому с радостью встречалась со старыми приятелями и знакомыми в заведениях Москвы.

Однако в настоящий момент, артистка решила пересмотреть свое отношение к жизни. На фоне тревожной статистики по пандемии коронавируса молодая мама все-таки решила поберечься и лишний раз не появляться на публике.

«Мы сидим дома», — честно сказала она в общении со своими фолловерами в Instagram.

Многие почитатели певицы тоже признались, что предпочитают находиться в кругу близких.

«Дома сидим, учимся с ребенком онлайн. Баку. Азербайджан», «Мы тоже сидим дома, также учимся онлайн», «Дома сидим. У артистов нет работы сейчас. Не понятно сколько сидеть еще будем», «А я в больнице с ковидом. Ну ничего, жизнь прекрасна. Любим вас, Наталья», «Мы дома сидим. Харьков», «Турция тоже дома сидит… надоело», — написали в Сети пользователи.

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