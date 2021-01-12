Давид Манукян специализировался на «двойных продажах» одних и тех же квартир в Новосибирске

Блогер Давид Манукян, который сегодня счастлив вместе с телеведущей Ольгой Бузовой, свой «путь к славе» начинал с сомнительных делишек. Он промышлял с недвижимостью в родном Новосибирске.

Известно, что несколько лет назад несколько женщин подали в суд на блогера. В решении Заельцовского суда Новосибирска сказано, что Манукян привлек денежные средства истцов по договору инвестирования в строительство многоквартирного дома. Возлюбленный Бузовой указал себя застройщиком, но таковым на самом деле не являлся. Выяснилось, что он промышлял на «двойных продажах» квартир. В итоге обманутым женщинам он был вынужден платить крупную компенсацию.

Кстати, такие сомнительные дела Давы не должны никого удивлять. Его отец Ашот Манукян в свое время купил два участка под строительство домов. Затем он построил трехэтажные коттеджи. Начал продавать квартиры. При заселении жильцы не смогли получить прописку. История была в свое время очень громкой и о ней говорил весь Новосибирск, сообщает «Собеседник».

Отметим, что сейчас блогер с подобными сомнительными делами и махинациями с недвижимостью, конечно, завязал. Он сосредоточился на творчестве. Надо сказать, что в этом направлении он преуспел.

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