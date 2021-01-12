«Экс-менеджер «Дома-2»: «Ребята не теряют надежду, что начнутся съемки в новом формате»

Бывший менеджер проекта «Дом-2» заявил, что до сих пор царит полная неопределенность о будущем скандального шоу.

«Ребята не теряют надежду на то, что начнутся съемки «Дома-2» в новом формате. Но никакой оптимистичной информации нет. Пока сидят без зарплаты и понимают, что сокращения будут и зарплат, и людей».

Экс-менеджер «Дома-2»

Как отметил бывший менеджер шоу, все прекрасно понимают, что «жирные» времена остались в прошлом. Ясно, что канал, который приобретет шоу, или онлайн-платформа, не потянут высокие зарплаты участников.

Интересно, что территория, где располагаются объекты, очень просторная. Один из домов переоборудовали для нового реалити-шоу с TikTokерами. Набраны молодые блогеры, которые снимают ролики под прицелом видеокамер. Заметим, что пока никто из участников шоу, денег сейчас не получает. Но руководители проекта оставили 14 человек. Пока они на каникулах, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что шоу «Дом-2» выходило на канале ТНТ с 2004 года. Где обретет проект новую прописку — до сих пор тайна, покрытая мраком.

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