Миллион рублей в месяц: Бородиной и Бузовой в два раза урезали зарплату после закрытия «Дома-2»

Зарплаты телеведущих проекта «Дом-2» Ольги Бузовой и Ксении Бородиной после закрытия шоу на канале ТНТ уменьшились в два раза. Теперь они будут получать в месяц «всего» чуть больше миллиона рублей каждая.

Точная зарплата будет зависеть от количества эфиров шоу «Бородина против Бузовой». Как известно, этот проект продолжит свое существование. В конце января выйдут первые новые выпуски.

Отметим, что идут сокращения и в проекте «Бородина против Бузовой». К примеру, работы лишился Андрей Черкасов. На вопрос останется ли он ведущим, ответил так: «Нет! Там такая «мафия», что туда теперь не попасть».

Напомним, что в декабре прошлого года стало известно, что канал ТНТ решил избавиться от скандального шоу «Дом-2», рейтинги которого стали в последнее время падать. Проект шел с 2004 года. Сейчас идут поиски интернет-платформы, где будут показывать шоу. Возможно, телестройку захочет показывать один из каналов, но это выглядит на данный момент маловероятным, сообщает «Комсомольская правда».

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