Вымаливал прощение: Шубский потратил порядка десяти миллионов рублей на памятник для Глаголевой

Как известно, у бизнесмена подрастает сын от гимнастки Светланы Хоркиной.

Эксперты заявили, что бизнесмен и олигарх Кирилл Шубский потратил порядка десяти миллионов рублей на архитектурный комплекс на могиле своей жены актрисы Веры Глаголевой.

Здесь несколько лет назад появились беседка, дорожки, освещение, памятник, металлическое кресло, шаль и книга со строками, принадлежащими отцу Глаголевой.

Как считают эксперты, только беседка стоила порядка двух миллионов рублей. Поговаривают, что таким образом олигарх вымаливал у своей супруги прощение. У Шубского в начале двухтысячных годов случился страстный и бурный роман со Светланой Хоркиной, олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастке. Она родила в итоге Шубскому сына.

больше по теме Анна Нахапетова рассказала, что спасло ее от депрессии после смерти мамы Веры Глаголевой Народная артистка ушла из жизни в августе 2017 года.

Отметим, что Вера Глаголева ушла из жизни в августе 2017 года. Причем умерла она в Германии, где лечилась от коварного заболевания. У нее был рак желудка. Она похоронена на Троекуровском кладбище, сообщает «Экспресс-газета».

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