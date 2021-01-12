Маленькая артистка: пятилетняя дочь Игоря Николаева спародировала отца на шоу «Маска»

Композитор принимал участие в новогоднем выпуске проекта в костюме Щелкунчика, и малышка впечатлилась этим перевоплощением.

60-летний музыкант Игорь Николаев в браке с 38-летней Юлией Проскуряковой воспитывает дочку Веронику. Девочке уже исполнилось пять лет, она растет очень талантливым и творческим ребенком, она исполняет песни, играет на фортепиано и даже выходит на сцену со своими звездными родителями.

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Вероника решила устроить костюмированное шоу для папы с мамой и выступить под маской котенка, как это сделал ее отец на шоу «Новогодняя маска» 31 декабря. Правда, Игорь Николаев выступил в костюме Щелкунчика, и члены жюри не смогли его разгадать.

Папа Вероничку тоже не сразу угадал. Девочка предположила, кто же она: «Наверное, Игорь Николаев!» И потом все-таки сняла маску под традиционное «Маску! Маску! Маску!»

«И это оказалась все-таки Вероника Николаева!» — обрадовался папа. А мама подарила дочке аплодисменты.

К слову, у Игоря Николаева есть взрослая дочь Юлия от первого брака. Наследнице уже 42 года, она проживает в Америке и занимается медициной.

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