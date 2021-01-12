Белоснежный особняк с камином: как выглядит роскошный дом Климовой на Новой Риге

42-летняя актриса Екатерина Климова воспитывает одна четверых детей от трех мужей. Сейчас звезда живет в статусе свободной женщины и можно диву даваться, как она все успевает. Однажды брюнетка призналась, что просто дает наследникам определенную долю свободы.

Сейчас звезда сериала «По законам военного времени» живет в роскошном белоснежном особняке в два этажа с мансардой на Новой Риге в поселке Павлово. Его строительством она фактически занималась сама, купив недострой. Екатерина признается, что теперь легко разбирается в любых строительных нюансах: может порассуждать о фундаменте и выборе материала для кровли.

Как пишет КП, интерьер Климова тоже подбирала, полагаясь на собственный вкус, не прибегая к помощи дизайнеров. Дом практически полностью отделан и обустроен в светлых тонах, как снаружи, так и внутри.

На первом этаже есть комната с камином, также актриса любит антикварную мебель, умело вписывая ее в современную обстановку.

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Особняк располагается на 15 сотках земли, которые любимица публики использует весьма плодотворно: она разбила сад, установила теплицу и посадила овощи. Кроме того, рядом с особняком имеется зона для барбекю, где летом семья часто встречается за посиделками.

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