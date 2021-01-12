«От недостатка ума и воспитания»: Бородина объяснила, почему Рапунцель подает в суд на «Дом-2»

Как считает телеведущая, звездам после закрытия проекта стало скучно и они решили лишний раз напомнить о себе.

Телеведущая Ксения Бородина в сторис Instagram ответила своим многочисленным подписчикам, почему бывшая звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель решила подать в суд на организаторов шоу.

«Людям свойственно охреневать. И быть неблагодарными тоже. От недостатка ума и воспитания. Сейчас, когда «Дом-2» закрыли, многие «звезды» остались без дела, а хочется чем-то заниматься. Например, подавать в суд, сидя в квартире, которую тебе подарили». Ксения Бородина

Напомним, что Ольга Рапунцель и ее муж Дмитрий Дмитренко живут в шикарной квартире, которую получили благодаря победе в номинации «Человек года» на «Доме-2».

Добавим, что Ольга Рапунцель решила судиться с телепроектом и его организаторами. Она считает, что ее семью очерняли в этом шоу. Мириться с таким произволом звезда не намерена. Чем завершится эта история — покажет только время.

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