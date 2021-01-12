«Кто сдал первую сессию»: Климова показала повзрослевшую красавицу-дочь от ювелира

Звезда театра и кино Екатерина Климова – многодетная мама, воспитывающая четверых наследников. Старшей дочке актрисы от первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым совсем скоро исполнится 19 лет, девушка учится на первом курсе факультета журналистики в МГУ.

Климова показала, как повзрослела и похорошела ее старшая дочь. Она опубликовала свежее фото дочки и сообщила:

«Кто сдал свою первую сессию, тот молодец! Поздравляю», — написала Екатерина Климова мама.

Лиза стала все больше похожа на свою знаменитую красавицу-маму. Это заметили многие поклонники актрисы в комментариях.

«Лиза становится похожей на Вас! Какая красотка», «А я ненароком подумала, что вы, Екатерина второе образование решили получить», «Я думала это вы», «Как на маму похожа», Красавица», «Ваша копия», «Катя, как же Лиза похожа на тебя!!!», — наперебой отмечают люди.

Кроме Лизы, у Екатерины Климовой двое сыновей-подростков от актера Игоря Петренко – Матвей и Корней, а также 5-летняя дочь Белла, отцом которой является актер Гела Месхи.

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