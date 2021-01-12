«Мой дорогой друг»: Барановская в платье с открытыми плечами позировала в объятиях Малахова

Новогодние каникулы завершились, но личные праздники никто не отменял. 11 января свой день рождения отметил телеведущий Андрей Малахов. Один из самых популярных журналистов принимал поздравления от рассвета и до заката.

Среди поздравивших Малахова отметилась и его коллега с Первого канала Юлия Барановская. Многодетная мама не забыла о дне рождения друга и поспешила обратиться к нему с теплыми пожеланиями, опубликовав трогательное фото, на котором нежно целует именинника в щеку.

Малахов крепко сжимает в объятиях красавицу в нюдовом наряде с открытыми плечами. «С днем рождения, мой дорогой друг», — подписала снимок Барановская.

В январе празднует юбилей еще одна знаменитая персона. Прославленный композитор Раймонд Паулс отмечает 85-летие, и его уже поспешила поздравить Лайма Вайкуле.

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