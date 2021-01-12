«Деловая колбаса»: восьмилетний сын Рудковской и Плющенко в гусарском мундире позировал на банкете

В новогодние каникулы старший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша отметил 8-летие. Гном Гномыч, как ласково называют его родители, с малых лет занимается фигурным катанием, как его знаменитый отец, и мечтает превзойти папу на льду, как сам рассказывал в одном интервью.

Саша Плющенко все время рядом с папой. Он участвует в его ледовом шоу, вместе с ним тренируется, а еще закаляется в ледяной купели по воскресеньям. Кроме того, у Плющенко-младшего есть аккаунт в социальной сети, который, правда, помогает вести мама. Но там регулярно публикуется общение папы и сына, новости о жизни юного фигуриста, его семье.

На новом снимке Саша Плющенко позирует в гусарском мундире, брюках с лампасами и кедах Dior на фоне банкетного зала «Деловая колбаса», — гласит подпись под снимком.

Поклонникам стиль юного гусара очень понравился. Они поспешили отметить в комментариях, как модно выглядит мальчик.

«Какой красавчик стоит», «Стойкий оловянный солдатик», «Красивый талантливый молодой человек! Удачи Тебе!», «Саша, кеды супер!», «Такой стильный!», «Хороший мальчишечка, красавчик», — пишут в комментариях люди.

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