«Раймонд, я вас люблю!»: помолодевшая Лайма Вайкуле в день рождения Паулса запечатлелась со снеговиком

Январь – месяц, богатый не только на праздники, но и дни рождений знаменитых и по-настоящему великих людей. 12 января свое 85-летие отмечает прославленный композитор, музыкант Раймонд Паулс. Он – автор многих хитов, исполненных Аллы Пугачевой, Лаймой Вайкуле, Валерием Леонтьевым и другими звездами советской и российской эстрады.

Первой поздравить маэстро поспешила землячка именинника – Лайма Вайкуле. Латвийская певица записала трогательное видеообращение с днем рождения, стоя рядом со снеговиком.

«Я хочу поздравить маэстро Раймонда Паулса с днем рождения, с юбилеем! Хочу поздравить его от всех музыкантов, аранжировщиков, певцов, артистов, от всех, кто любит, от зрителя и от меня», — обратилась к Паулсу Вайкуле. И трогательно обняла снеговика: «Раймонд, я вас люблю! Будьте здоровы!».

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