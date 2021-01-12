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«Раймонд, я вас люблю!»: помолодевшая Лайма Вайкуле в день рождения Паулса запечатлелась со снеговиком

66-летняя эстрадная дива в числе первых поздравила маэстро с 85-летием.

«Раймонд, я вас люблю!»: помолодевшая Лайма Вайкуле в день рождения Паулса запечатлелась со снеговиком
Лайма Вайкуле. Фото: Global look press

Январь – месяц, богатый не только на праздники, но и дни рождений знаменитых и по-настоящему великих людей. 12 января свое 85-летие отмечает прославленный композитор, музыкант Раймонд Паулс. Он – автор многих хитов, исполненных Аллы Пугачевой, Лаймой Вайкуле, Валерием Леонтьевым и другими звездами советской и российской эстрады.

Первой поздравить маэстро поспешила землячка именинника – Лайма Вайкуле. Латвийская певица записала трогательное видеообращение с днем рождения, стоя рядом со снеговиком.

«Я хочу поздравить маэстро Раймонда Паулса с днем рождения, с юбилеем! Хочу поздравить его от всех музыкантов, аранжировщиков, певцов, артистов, от всех, кто любит, от зрителя и от меня», — обратилась к Паулсу Вайкуле. И трогательно обняла снеговика: «Раймонд, я вас люблю! Будьте здоровы!».

 

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