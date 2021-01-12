«Ой, вообще…»: Лиза и Гарри Галкины рассказали про первый день в школе

Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина, семилетние Гарри и Лиза учатся в первом классе. Дети хорошо и весело отдохнули за продолжительные новогодние каникулы и с новыми силами приступили к учебе. Глава звездного семейства в первый рабочий день запечатлел своих любимых школьников по возвращении с занятий.

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Лиза и Гарри, еще не успев снять верхнюю одежду, поспешили рассказать маме с папой, как прошел их день. Они изучали в школе отчества, и дочка Пугачевой стала безошибочно произносить, как зовут папу, маму и брата по имени и отчеству. «Вот вы из школы пришли, как впечатления от первого дня?», — поспешил поинтересоваться глава семьи.

«Класс!», — беззаботно ответила Лиза.

А Гарри оказался не столь эмоционален, как Лиза. Он что-то пробурчал себе под нос, слышно было только: «Ой, вообще…». Очевидно мальчик не так соскучился по занятиям, как его сестренка, и был немногословен.

В новогодние каникулы Гарри и Лиза активно отдыхали. Ребята встретили 2021-й вместе с родителями и большой компанией гостей, смотрели салют, танцевали. В Рождественский Сочельник брат и сестра устроили колядки и поздравили поклонников семьи с православным праздником. Кроме того, дети Пугачевой и Галкина много времени проводили на свежем воздухе, гуляя в саду.

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