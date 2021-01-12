Стильная в любых обстоятельствах: Гагарина в ромпере нежно-лилового цвета прокатилась на велосипеде

Певица на Мальдивах облачилась в летний комбинезон на бретелях.

Певица Полина Гагарина вместе с трехлетней дочкой Мией и 13-летним сыном Андреем отдыхает на Мальдивах. Девушка поспешила на отдых сразу после того, как встретила Новый год с семьей. Знаменитая исполнительница не только наслаждается беззаботным отпуском, но и радует своим творчеством туристов – на Рождество певица с удовольствием дала небольшой концерт.

Гагарина старается проводить свой отпуск активно, хотя уже приобрела довольно шоколадный оттенок кожи. Певица даже на Мальдивах поддерживает себя в форме и выполняет посильные и доступные физические активности. Например, катается на велосипеде. Одну из прогулок звезда запечатлела накануне.

Знаменитость для активной прогулки выбрала комфортный, но стильный ромпер нежно-лилового цвета. Летний комбинезон на бретелях и пуговицах подчеркнул стройную фигуру красавицы и ее загорелую кожу.

Кстати, очень многие звезды решили провести каникулы на Мальдивах. Например, Ольга Бузова с бойфрендом Давидом Манукяном прилетела на остров, чтобы не только встретить Новый год, но и провести церемонию бракосочетания.

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