Цвета ночного неба: Орлова в платье из органзы, вышитом созвездиями, отправилась на ужин

Многие селебрити, встретившие Новый год заграницей, не спешат возвращаться. Ольга Бузова, например, улетела с Давидом Манукяном на Мальдивы еще в декабре, и пока не планирует покидать райский остров. Ее экс-коллега по шоу «Дом-2» Ольга Орлова предпочла отдохнуть в Дубае и тоже не спешит заканчивать каникулы.

Накануне 43-летняя певица отправилась на ужин с возлюбленным. Девушка облачилась в роскошное платье длины макси цвета звездного неба. Наряд из чернильной органзы оказался украшен вышивкой из созвездий, а пышная многослойная юбка в пол визуально удлинила ноги красавицы.

«Платье красивое!», «Шикарна», «Ольга, вы невероятной красоты женщина! Браво!», «Очень крутая», «Вы просто супер», «Красивая какая», «Платье отпад», «Шикарная дама», — не смогли не заметить фолловеры в комментариях.

Кстати, Ольга Бузова на Мальдивах тоже не всегда в бикини. Девушка регулярно выгуливает вечерние наряды, демонстрируя идеальную фигуру.

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