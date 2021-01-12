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Белка, алмаз, пингвин и «подуха»: Асмус показала, какие булочки стряпает дочка от Харламова

Девочка растет с папиным чувством юмора.

Белка, алмаз, пингвин и «подуха»: Асмус показала, какие булочки стряпает дочка от Харламова
Кристина Асмус с дочкой Настей. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Актриса Кристина Асмус и комик Гарик Харламов почти восемь лет были вместе. У звездной пары появилась наследница Настя, которая, кстати, недавно 7 лет. Девочка учится в первом классе, растет настоящей красавицей и умницей. А еще не лишена чувства юмора – часто подшучивает над папой и веселится с мамой.

Кристина Асмус показала в микроблоге, как дочка стряпает булочки. Девочка со знанием дела раскатывает тесто, выкладывая на противень сформированную выпечку. Мама решила поинтересоваться, что же такое девочка готовит, и включила камеру:

«В эфире будни веселого повара», — начала съемку Асмус. И обратилась к дочке: «Покажу вашу выпечку. Это вы кого изобразили?».

 

Дочка рассказала, что она слепила из теста белку, алмаз, рогалик, пингвина и подуху. «А, это пингвиняна», — поспешила исправиться девочка. Мама согласилась с Настей и одобрила кулинарные способности наследницы. Вместе они от души посмеялись, и Асмус, как настоящий видеорепортер, попрощалась со зрителями.

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