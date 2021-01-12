Белка, алмаз, пингвин и «подуха»: Асмус показала, какие булочки стряпает дочка от Харламова

Актриса Кристина Асмус и комик Гарик Харламов почти восемь лет были вместе. У звездной пары появилась наследница Настя, которая, кстати, недавно 7 лет. Девочка учится в первом классе, растет настоящей красавицей и умницей. А еще не лишена чувства юмора – часто подшучивает над папой и веселится с мамой.

больше по теме Семейная идиллия: Асмус и Харламов воссоединились в день рождения дочки Единственной наследнице звезд исполнилось 7 лет.

Кристина Асмус показала в микроблоге, как дочка стряпает булочки. Девочка со знанием дела раскатывает тесто, выкладывая на противень сформированную выпечку. Мама решила поинтересоваться, что же такое девочка готовит, и включила камеру:

«В эфире будни веселого повара», — начала съемку Асмус. И обратилась к дочке: «Покажу вашу выпечку. Это вы кого изобразили?».

Дочка рассказала, что она слепила из теста белку, алмаз, рогалик, пингвина и подуху. «А, это пингвиняна», — поспешила исправиться девочка. Мама согласилась с Настей и одобрила кулинарные способности наследницы. Вместе они от души посмеялись, и Асмус, как настоящий видеорепортер, попрощалась со зрителями.

Смотрите также