Модница с пеленок: Костенко нарядила младшую дочку от Тарасова в леопардовый комбинезончик

Одиннадцатимесячная Ева с удовольствием ползает в стильном слипе по дому.

Футболист Дмитрий Тарасов и его третья жена Анастасия Костенко на днях отметили трехлетнюю годовщину отношений. У пары подрастает двое детей – двухлетняя Милана и одиннадцатимесячная Ева. Молодая мама обожает одевать девочек в одинаковые наряды, устраивая им тематические фотосессии.

На этот раз Костенко одела малышку Еву в леопардовый слип. Кроха в удобном комбинезончике активно исследует домашнее пространство и частенько старается убегать от мамы.

«Это ты у меня куда побежала, Евочка? Это ты у меня куда поползла?», — нежно спрашивает мама.

Девочка уже не только быстро ползает, но и уверенно ходит. А свои первые шаги Ева сделала на Мальдивах. Мама запечатлела этот незабываемый момент на видео и не смогла не поделиться с поклонниками.

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