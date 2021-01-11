«С маленькой Селинкой»: невестка Валерии в пудровой дубленке вышла на прогулку с дочкой

Одним из главных событий 2020 года в шоу-бизнесе стало то, что певица Валерия женила своего младшего сына Арсения Шульгина. Он устроил пышный праздник в честь свадьбы со своей избранницей Лианой. А спустя некоторое время пара объявила, что ждет ребенка. Примечательно, что первая внучка артистки родилась в новогоднюю ночь. Под бой курантов у Лианы начались схватки, и спустя несколько часов на свет появилась девочка, которую назвали Селин.

Сын Валерии принимал участие в родах. Он переживал за возлюбленную, когда она мучалась от боли. Девушке была важна поддержка мужа. Уже спустя несколько дней невестку звезды выписали из роддома. Теперь она привыкает к новой роли мамы. А вот Арсений не удержался и на пару дней улетел в Сочи. Ему захотелось развеяться с друзьями и покататься на лыжах. При этом он отмечал, что скучает по возлюбленной и маленькой дочке.

А вот Лиана погуляла сначала с сестрой, а потом с наследницей. Она облачилась в дубленку пудрового цвета и теплые фирменные сапоги с золотой застежкой. Девушка шагала по снегу и катила коляску фирмы Mercedes, которая сочеталась по цвету с ее нарядом.

«А мы гуляем с моей маленькой Селинкой. На улице шикарная погода! Очень тепло. Вот так вот проходят мои дни», — поделилась она.

Ей осталось ждать мужа недолго, так как вскоре он сообщил, что уже вылетел и к ночи будет дома. А потом Арсений пришел домой с букетом роз. Он показал, что возлюбленная встретила его, приготовив ужин.

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