Мальдивский фэмили-лук: Потап и Настя Каменских облачились в бело-голубые наряды

Творческий и семейный дуэт Анастасия Каменских и Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, проводит эти январские дни на Мальдивах. Пара прилетела на экзотические острова в канун Рождества, так что домой пока возвращаться не торопится.

Супруги целыми днями неразлучны и заняты не только отдыхом, но и непременными фотосъемками — звезды понимают, что поклонники каждый день ждут от них новых снимков.

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Настя Каменских уже запостила с десяток фото в бикини, а теперь решила поделиться совместным кадром с мужем. Ради эффектного снимка пара облачилась в одинаковые наряды. Настя Каменских выбрала кипенно-белую рубашку и такого же цвета мини-юбку с голубым принтом. А Потап позирует белоснежных шортах и бело-голубой футболке.

«Нереально красивые», «От вас веет любовью. Классные», «Потап такой необычный», «Милота», «Котятки», «Счастья вам, вы прекрасная пара», — высказываются фанаты исполнителей.

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Певица решила не подписывать это фото, ограничившись лишь смайликом. Поклонники осыпали стильную пару, одевшуюся в фэмили-лук, комплиментами.