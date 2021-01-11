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«Укрепляю сосуды капельницей»: Евгений Петросян проходит курс лечения в клинике

Артист поделился фото из процедурного кабинета больницы.

«Укрепляю сосуды капельницей»: Евгений Петросян проходит курс лечения в клинике
Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny/

Писатель-юморист и телеведущий, 75-летний Евгений Петросян раскрыл секрет своего прекрасного внешнего вида и бодрости. Евгений Ваганович внимательно относится к своему здоровью, поддерживает свой организм и регулярно проходит поддерживающий курс лечения в одной из московских клиник.

В Instagram Евгений Петросян поделился снимком, на котором запечатлен в момент очередной процедуры. Мэтр находится под капельницей, через которую ему вводят препарат, укрепляющий сосуды.

«Каждый год (а желательно, дважды в год) я укрепляю сосуды капельницами», — рассказал Евгений Ваганович.

Евгений Петросян
Евгений Петросян следит за своим здоровьем. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny/

Народный артист уверен, что важно прислушиваться к своему организму, и он сам подскажет, что ему нужно для хорошего самочувствия.

«Надо только уметь распознавать его сигналы», — добавил Евгений Петросян.

Оставаться здоровым и полным сил Евгений Ваганович намерен как можно дольше.

Ведь впереди у него много планов, в том числе, и связанных с воспитанием маленького сына Вагана, который появился на свет в марте прошлого года.

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