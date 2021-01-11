«Спасибо, что выбрал меня»: Павел Прилучный публично обратился к сыну от Агаты Муцениеце

Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстались почти год назад. Между тем пара продолжает вместе заботиться о двух своих детях — сыне Тимофее и дочери Мие.

Одиннадцатого января старшему наследнику звездных экс-супругов исполнилось восемь лет. Первой мальчика публично поздравила его мама. Агата Муцениеце опубликовала довольно объемный пост в Instagram, пожелав Тимофею всего самого лучшего.

Отец виновника торжества Павел Прилучный тоже посвятил сыну несколько строк. Правда, в отличие от супруги, актер был намного лаконичнее, да еще и не отметил аккаунт наследника в публикации. Зато он показал Тимофея поклонникам в совсем юном возрасте. В кадре новорожденный Тима запечатлен в момент требовательного крика.

«С днем рождения! Спасибо тебе, что выбрал меня в свои отцы! Я не подведу!» — пообещал сыну Павел Прилучный.

Одной из первых на поздравительный пост отреагировала партнерша Прилучного по сериалу «Мажор» Карина Разумовская.

«Тимона с днем рождения!» — написала актриса.

Пожелали мальчику добра, здоровья и удачи и незвездные подписчики Павла Прилучного. Они выразили уверенность, что актер найдет время для того, чтобы лично поздравить Тимофея с днем рождения.

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