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«Глафира, Вы, как всегда, прекрасны»: Тарханова блеснула «ложбинкой греха», накинув поверх короткого топа шубу

Снимками актриса поделилась в своем Instagram.

«Глафира, Вы, как всегда, прекрасны»: Тарханова блеснула «ложбинкой греха», накинув поверх короткого топа шубу
Глафира Тарханова. Фото: instagram.com/glafiratarhanova

В конце прошлого года Глафира Тарханова отметила свое 37-летие. Актриса активно ведет свой Instagram, где делится с фанатами самыми разными снимками. На этот раз она опубликовала ряд фотографий, на которых позировала в весьма откровенном образе. Глафира блеснула идеальной фигурой и пышной грудью в коротком топе, накинув поверх шубу.

«Глафира, Вы, как всегда, прекрасны! Какая шикарная девушка! Вы просто божественно красивая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Тарханова успела реализовать себя не только в профессии — на ее счету десятки фильмов, — но и в личной жизни. Она замужем за актером Алексеем Фаддеевым, которому родила четырех сыновей.

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