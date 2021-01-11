Главная роль: звезда TikTok Валя Karna.Val сыграла дочь Демиса Карибидиса в новом сериале на ТНТ

Звезда TikTok и Instagram, 19-летняя Валя Karna.Val, имеющая многомиллионную армию подписчиков, смело расширяет горизонты и из онлайн перебирается на экраны телевизоров. Девушка впервые снялась в кино и сразу же в главной роли. Столь почетную миссию Валентине доверили создатели нового комедийного сериала «Отпуск», премьера которого в ближайшее время состоится на телеканале ТНТ.

Действие фильма происходит на берегу Черного моря, в Геленджике, куда приезжают отдыхать герои сериала. Их ждет невероятный отпуск, наполненный приключениями, забавными и порой опасными ситуациями, который, в итоге, приведет к переменам в жизни.

У новой картины великолепный звездный состав. Помимо Вали Karna.Val, в сериале заняты Павел Майков, Татьяна Догилева, Антон Лапенко. Свою первую большую роль в кино сыграет резидент Comedy Club Демис Карибидис. В сериале «Отпуск» он отметится в паре с Валей Karna.Val — актеры воплотят на экране отца и дочку. После долгого перерыва зрители увидят еще и звезду «Универа» Арарата Кещяна.

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