«Урвали каточек»: Мороз поделилась снимками с подросшей дочерью Богомолова

Десять лет назад Дарья Мороз родила Константину Богомолову дочь. Девочку назвали Аня. Пара актрисы и режиссера рассталась в 2018 году после восьми лет совместной жизни. Девочка живет с мамой, которая находит время в своем рабочем графике для совместных занятий. В своем Instagram Дарья рассказала, что последний день каникул они успели покататься на коньках.

«Урвали каточек в последний день каникул! Обновили дедушкин подарок на Новый год. Спасибо прекрасной женщине, выдающей билеты за наше детское счастье», — написала Мороз в публикации, которую сопроводила снимками с дочкой.

Фанаты актрисы буквально засыпали их комплиментами.

«Румяные и счастливые! Какие красивые! Розовощекие и счастливые!», — писали пользователи Сети.

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