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«Сногсшибательная»: Марина Александрова позировала в мужской рубашке, кокетливо оголив плечо и грудь

Снимком актриса поделилась в своем Instagram.

«Сногсшибательная»: Марина Александрова позировала в мужской рубашке, кокетливо оголив плечо и грудь
Марина Александрова. Фото: instagram.com/mar_alexandrova

В кино и театре Марина Александрова блистает уже более 20 лет. Зрителям она запомнилась по историческим ролям, таким как, например, роль фрейлины в сериале «Бедная Настя». Еще большую популярность ей принес сериал «Мосгаз», первый сезон которого вышел на экраны еще в 2012 году. Благодаря запоминающимся ролям и природному очарованию у Марины сотни тысяч фанатов в Instagram, с которыми она часто делится личными снимками. На этот раз актриса опубликовала фото, на котором позировала в мужской рубашке, кокетливо оголив плечо и грудь.

«Что-то светлое рождается в момент мирового апокалипсиса… Чувствую, как подснежник уже пробивается к солнцу», — написала Александрова.

Фанаты оценили образ актрисы.

«Сногсшибательная! Красавица! Класс!» — писали пользователи Сети.

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