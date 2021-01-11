«Там, где я рыдаю»: Цымбалюк-Романовская в укороченной шубе из комбинированного меха прогулялась по Гаграм

Виталина Цымбалюк-Романовская минувшие новогодние каникулы провела в Сочи и Абхазии. Поездка была для нее особенной и очень вдохновляющей. Настоящий трепет пианистка чувствовала во время прогулки по городу Гагра, где она была тридцать лет назад. Облаченная в коротенькую шубку из комбинированного меха с отделкой каракулем и кожей, красавица прошлась по знакомым улицам.

В Instagram Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась видео, запечатлевшее моменты ее поездки в город детства. Блондинка показала улицы, по которым гуляла в детстве, дом, куда ходила на занятия музыкой маленькой девочкой.

«Воздух здесь такой, какого я нигде в мире больше не нашла», — поделилась Цымбалюк-Романовская.

Подписчики Виталины благодарят ее за прекрасную экскурсию и удивляются тому, что молодая женщина смогла удержаться от слез, гуляя по улицам любимого с детства города.

«В Гаграх изумительные закаты, огромное солнце садится в море, лунные дорожки… Эвкалипты — деревья-бесстыдницы, красивые пальмы! Только хорошие воспоминания об Абхазии», «Я попала в детство. Спасибо, Виталина. Даже слеза навернулась от ностальгии», — высказываются поклонники блондинки.

Пианистка дала понять, что во время прогулки по Гаграм давала волю чувствам, но решила, что демонстрировать это публично не стоит.

«Ну, там, где я рыдаю, я не выставляла. Иначе напишут, что нервная женщина», — написала Виталина Цымбалюк-Романовская в комментариях.

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