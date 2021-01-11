«Красотища»: 51-летняя жена Газманова блеснула фигурой в ярком боди на берегу океана

Для новогодних каникул многие российские звезды выбрали Мальдивы, Дубай и Бали. А вот Олег Газманов с семьей решили уехать дальше — на Карибские острова. В своем Instagram его жена Марина делится моментами отдыха. На одном из снимков она позировала в ярком боди на берегу океана.

«Стараемся каждый день плавать 1,5 часа, а потом ложимся уставшие на теплый песок и уносимся в блаженство», — написала Газманова.

Фанаты восхитились внешним видом 51-летней женщины.

«Красотища! Класс! Красота!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Олег и Марина вместе более 20 лет. В браке у них родилась дочь Марианна. Также музыкант усыновил сына Марины — Филиппа, которому в конце прошлого года исполнилось 23.

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