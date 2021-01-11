Умер эксперт «Битвы экстрасенсов», психиатр Михаил Виноградов

В самом начале 2021 года умер известный российский психиатр и криминалист Михаил Виноградов. Он известен зрителям по ряду телепроектов, куда его приглашали как эксперта. Одно из самых известных появлений мужчины в шоу было в первых сезонах шоу было «Битвы экстрасенсов». Именно эта передача сообщила о смерти специалиста в социальных сетях. Мужчина якобы скончался 1 января в возрасте 82 лет.

По информации канала «Рен-ТВ», криминалист скончался в больнице, куда был госпитализирован с пневмонией в конце декабря. По данным СМИ, причиной смерти стал коронавирус.

Известно, что Михаил Виноградов в своей карьере весьма интересовался экстрасенсорными способностями. Он создал «Лигу экстрасенсов РФ», а также Центр правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях. Психиатр лично помогал пострадавшим и спасателям после землетрясений и чернобыльской катастрофы, а еще изучал поведенческие схемы маньяков, сотрудничал с правоохранительными органами.

Кстати, два года назад Teleprogramma.pro писала о том, что у криминалиста украли из квартиры миллион рублей.