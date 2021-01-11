Анастасия Решетова призналась, что отдыхает в Дубае с Тимати, но опровергла их воссоединение

Расставшиеся этой осенью Тимати и Анастасия Решетова недавно засветились на одном курорте в Арабских Эмиратах. Звезды стали выкладывать в социальные Сети фотографии из Дубая с очень похожими пейзажами, кроме того, оба поделились кадрами с сыном Ратмиром в одинаковой атмосфере. Это и натолкнуло фолловеров на догадки о том, что парочка улетела в отпуск вместе и, вполне вероятно, снова воссоединилась.

Под влиянием настойчивых вопросов поклонников экс-возлюбленная рэпера решила все-таки расставить все точки над и, прокомментировала ситуацию в личном блоге. Она не стала скрывать, что они действительно отдыхают сейчас в одном месте. Но причиной тому, по словам брюнетки, стало вовсе не примирение, а желание гармонично воспитать наследника.

«Нет, мы не вместе. Но, тем не менее, поддерживаем очень близкие, теплые отношения в том числе и ради ребенка. Это очень важно, ведь на нас лежит ответственность за его психическое здоровье в будущем. Многие привыкли к тому, что после развода люди не стремятся поддерживать хорошие отношения, а лишь ругаются и судятся. Наверное, поэтому наше совместное времяпровождение вызывает массу вопросов и недоверие… Главное, что Ратик видит улыбающуюся маму и заботливого папу», — написала Решетова.

Напомним, пара была вместе около шести лет, их наследнику в октябре исполнился один год.

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