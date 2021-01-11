Красные розы, звезда и фарфор: Яна Рудковская похвасталась роскошным завтраком в пурпурном цвете

Светская львица Яна Рудковская брала небольшой тайм-аут в первые дни года и не вела в Instagram рубрику «Мои завтраки», которая так полюбилась ее поклонникам. Некоторое время назад знаменитость возобновила традицию и вновь начала делиться невероятно стильными фотографиями сервированного к завтраку стола. Красивое начало дня — настоящий лайфхак от Яны Рудковской, как поднять себе настроение утром и пребывать в прекрасном расположении духа до позднего вечера.

Яна показывает завтраки в разнообразной стилистике и цветовой гамме. В первый рабочий день наступившего года продюсер предпочла сервировать стол в алых тонах.

«Доброе утро, цвет настроения — красный! Трудовая неделя началась, а у нас и не заканчивалась. Готовим много интересного», — написала Яна Рудковская в Instagram.

На столе у звезды огромный букет пурпурных роз в вазе, люксовая посуда с красным декором, на тарелке алого цвета в форме звезды – гроздь винограда. В качестве украшения используются стильные красно-золотые коробочки — как знак завершившихся праздников, во время которых принято одаривать друг друга.

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Поклонники благодарят Яну Рудковскую за возможность наслаждаться такой красотой.

«Утро доброе, все на высшем уровне — цветы, завтрак. Приятного аппетита», «Какая вы молодец! Все четко и красиво», «Как аппетитно, Яна. Обожаю вашу рубрику «Мои завтраки». Вы – волшебница», — высказываются в Сети.

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