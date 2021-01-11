«Чересчур»: 51-летняя Бледанс в пижаме Victoria’s Secret блеснула роскошными бедрами на яхте

Перед новым годом актриса Эвелина Бледанс с сыном Семеном уехала на юг России. Ранее она признавалась, что главной целью путешествия был курс дельфинотерапии, который проходил ее 8-летний наследник. Эвелина решила не терять врем зря и отправилась в морское путешествие на яхте. Именно там 51-летняя Бледанс кокетливо оголила бедра, позируя в пижаме Victoria’s Secret.

«Мой прекрасный родной Крым, я наслаждаюсь каждым глотком твоего драгоценного воздуха», — написала Бледанс.

Фанаты оценили образ актрисы, правда, не всем он пришелся по душе.

«Чересчур! Красотка! Пижама супер!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в конце года Эвелина принимала участие в съемках сразу двух сериалов – «Сестрички» и «Стриптиз». В последнем коллегой Бледанс на съемочной площадке стал Игорь Лифанов.

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