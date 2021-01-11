«Счастье на руках»: Ира Пингвинова из «Дома-2» поделилась трогательным видео с маленькой дочкой

Брюнетка тает от нежности и любви к Милане. Малышке еще нет и полутора месяцев.

Участница проекта «Дом-2» Ирина Пингвинова впервые стала мамой 29 ноября прошлого года, в одном из роддомов столицы она родила девочку. Когда малышке исполнился месяц, брюнетка озвучила ее имя. Дочку Ирина назвала Миланой. Пингвинова одна растит наследницу, с отцом Миланы, тоже участником проекта «Дом-2», Димой Чайковым она рассталась незадолго до родов. Молодой человек – приходящий папа.

В недавнем интервью Ирина Пингвинова признавалась, что рождение дочери сильно изменило ее. На первом плане у молодой мамы ребенок, о том, чтобы налаживать личную жизнь, Ира пока не думает.

Все свое время она посвящает Милане. Ирина Пингвинова поделилась трогательным видео в сторис Instagram, на котором держит на руках свою доченьку. Молодая мама не может надышаться малышкой и буквально тает от любви и нежности к ней. Это почувствовали и поклонники звезды «Дома-2». Они восторгаются трогательным видео.

«Как мило», «Маленький комочек счастья», «Ну и что еще нужно? Такое счастье на руках! Вырастит — не заметишь! И зачем тебе никчемный мужичонка!? Помни – все, что ни случается, все к лучшему! Перешагнула и вперед!» — высказываются в Сети.

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