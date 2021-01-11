Любовь: Пугачева в облачении цвета припыленной розы поворковала с мужем в кафе

Алла Пугачева и Максим Галкин живут в законном браке уже 10 лет, хотя фактически их союз существует уже два десятилетия. Юморист как-то даже назвал точную дату начала их любви — 3 октября 2001 года. В этот день они поняли, что идеально подходят друг другу.

Однажды Алла Борисовна сказала, что, если она полюбит, никто не сможет от нее отказаться. Так и происходит – все бывшие возлюбленные боготворят Примадонну, а нынешний супруг в ней души не чает.

Пара даже не пытается скрывать свои чувства. Один из фан-аккаунтов Пугачевой обнародовала фото их выхода в свет. Артисты запечатлелись за столиком в кафе за теплым общением. Певица, облаченная в припыленно-розовое одеяние, нежно обняла мужа за плечи и трогательно прижалась к нему щекой.

«Настоящую любовь видно сразу», «Аллой и Максимом можно бесконечно любоваться», «Одна из самых искренних пар в нашем шоу-бизнесе», «Вы большие молодцы! Восхищаюсь вами, вашими детьми. Будьте счастливы!», «Долгих счастливых Вам дней!!!! Пусть вашим деткам будет рядом с вами тепло и радостно!» — прокомментировали пост почитатели звездной семьи.

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