Решил выйти из зоны комфорта: Арман Давлетяров покидает канал «Муз-ТВ»

11 января мир российского телевидения потрясла новость: генеральный директор канала «Муз-ТВ» Арман Давлетяров уходит со своего поста. Об этом 50-летний медиаменеджер сообщил в Instagram, в посте о том, что в 2021 году национальному музыкальному каналу исполняется 25 лет.

Давлетяров отметил, что «Муз-ТВ» находится на своем пике, может похвастаться хорошими рейтингами и финансовыми показателями — лучшими за все время его существования.

«Сейчас смело можно сказать, что это лучший музыкальный телеканал страны, и настало время, когда я со спокойной душой могу отойти в сторону. Я фактически стоял у истоков «Муз-ТВ», начал работу на канале, когда он только делал свои первые шаги. Мы вместе были 20 лет из его 25-ти, и я счастлив, что вместе с нами выросло не одно поколение артистов и зрителей», — написал Давлетяров.

Он поблагодарил свою команду за преданность делу и профессионализм, а также звезд эстрады и продюсеров, которые сотрудничали с каналом все эти годы.

Свой уход Арман Илюбаевич объяснил тем, что в 50 лет решил выйти из зоны комфорта и бросить самому себе новый вызов, отправиться на покорение новых вершин. Он заявил, что уходит с «Муз-ТВ», но душой навсегда останется с телеканалом.

Руководство холдинга «Медиа-1» и сотрудники «Муз-ТВ» поблагодарили Давлетярова за многолетний личный вклад в развитие телеканала и реализацию масштабных проектов. Уже бывшие коллеги пожелали ему новых профессиональных достижений.

В пресс-службе канала рассказали, что руководитель занимал должность гендиректора «Муз-ТВ» с 2013 года. До этого он работал музыкальным директором и главой ежегодной национальной музыкальной премии.

В 2020 году «Муз-ТВ» перешел на вешание в формате 16:9, создал новые линейки музыкальных чартов, документальных фильмов, интерактивных проектов и телеконцертов, коллаборации с сервисом «Яндекс.Музыка» и платформой TikTok. В декабре 2020 года доля канала в целевой аудитории 18-44 достигла рекордных 1,9%, что превышает суммарную долю всех измеряемых музыкальных каналов в России.

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