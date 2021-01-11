«Мой динозаврик!»: Муцениеце трогательно поздравила сына от Прилучного с 8-летием

Тимофей родился у звездной пары через два года после свадьбы.

11 января 2013-го, спустя два года после тайной свадьбы, у звездной пары Агаты Муцениеце и Павла Прилучного появился первенец Тимофей. Сейчас мальчику исполнилось уже восемь лет и к этому времени брак его родителей, увы, уже распался.

Актриса, следуя современной моде, обратилась к своему наследнику в день его именин в Instagram с трогательными словами.

«Мой мальчик! Мне не верится, что ты такой уже большой! Мой динозаврик! Мой защитник! Мой самый нежный, самый первый, самый сложный! Ты — моя проверка на честность и человечность! В этот день, 8 лет назад я научилась любить и перестала быть эгоисткой! Ты делаешь меня лучше каждый день, спасибо, что появился на свет! Хочется, чтобы вся твоя жизнь кружилась в легком вихре счастья, смеха и улыбок! Пусть по взмаху волшебной палочки все желания сбываются! Твое доброе львиное сердце согреет эту планету и сделает мир лучше!» — написала артистка в личном блоге.

Она заметила, что вовсе не является идеальной матерью, но готова всегда подставить свое плечо на жизненном пути мальчика.

Напомним, у Муцениеце и Прилучного есть также дочь Мия, которая появилась на свет весной 2016 года. Пара объявила о расставании в феврале прошлого года, в июне 2020-го они разошлись официально.

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