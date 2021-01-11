«В обиду не дам»: новый муж оставшейся без кистей рук Грачевой высказался о любимой женщине

Как отметил Максим, он сразу полюбил девушку, как только ее увидел.

Муж оставшейся без кистей рук в результате домашнего насилия телеведущей Маргариты Грачевой Максим в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявил, что всегда будет рядом с любимой женой и не оставит ее в беде.

Ведущий Борис Корчевников спросил мужчину, что будет, когда бывший муж-тиран Маргариты Грачевой выйдет из колонии. Он, напомним, получил за свое преступление 14 лет тюрьмы.

«В обиду не дам. Это могу сказать точно. Не было ни одного человека, который бы отговаривал меня от женитьбы на Рите. Ее дети называют меня папой», — заметил мужчина.

Как отметила Маргарита Грачева, поначалу она совершенно не собиралась строить с Максимом отношения.

«Но сначала все переросло в дружбу, а потом мы сошлись и полюбили друг друга. У нас было трогательное первое свидание. Между Серпуховом и Санкт-Петербургом. Я сразу в нем почувствовала родную душу», — сказала Грачева.

Кстати, в этом году Маргарита Грачева стала ведущей программы «Близкие люди» на канале «Россия 1», где будет помогать девушкам, столкнувшимся с домашним насилием. «Много девушек просят о помощи. Я попробую себя в новой роли», — сказала она.

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