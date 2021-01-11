Это любовь: Тотьмянина и Ягудин не смогли скрыть своих чувств

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин вместе более 12 лет. Пара воспитывает 11-летнюю дочь Лизу и 5-летнюю Мишель. После нового года фигуристы принимали участие в ледовом шоу «Чемпионы», постановкой которого занимался Илья Авербух. Оно прошло в Сочи. А теперь решили отдохнуть и отправились в Дубай.

В своем Instagram Татьяна поделилась снимком, на котором позировала, взобравшись на колени мужа. Фанаты оценили кадр.

«Какие красивые, какие счастливые! Как приятно смотреть на вас, очень красивая семья! Ребята, вы классные! Отличного отдыха!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Дубай для новогодних каникул выбрали и другие звезды. Среди них Лолита, Светлана Лобода, Наталья Рудова.

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