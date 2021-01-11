«Леончик вернулся»: Воеводина впервые за долгое время показала подросшего сына от экс-короля Малайзии

Оксана Воеводина, родившая наследника бывшему королю Малайзии Мухаммаду V, после длительного перерыва показала своим поклонникам в Сети подросшего сына. Девушка долгий период была сосредоточена на своей карьере, активно развивая бьюти-блог, занимаясь продажей косметики через Интернет и работая моделью.

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«Леончик вернулся на страницу, и я с радостью буду делиться с вами его новыми фотографиями. На следующей неделе Леон идет в развивающую школу для малышей Елены Куликовой, и будет заниматься там 2 раза в неделю, и у нас также гимнастика 3 раза в неделю. Следующей зимой мы поставим его на коньки и лыжи, так что требуется физическая подготовка. Задавайте вопросы под этим постом, и я с радостью поделюсь с вами новостями о жизни маленького принца», — написала она в личном блоге.

К «звездной Мэри Поппинс», как называют Куликову в народе, водят своих детей такие известные личности, как Тимати, Лера Кудрявцева, Ксения Бородина. Ранее педагог также занималась с младшей дочкой Татьяны Навки.

Отметим, что бывший муж Воеводиной отказал сыну в алиментах, не желая признавать свое отцовство. Экс-король уверен, что ребенок похож на любого азиатского мужчину, но не на него. «Мисс Москва – 2015» решила ничего не доказывать своему бывшему и стала обеспечивать малыша самостоятельно. В мае Леону исполнится два года.

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