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Оставшаяся без кистей рук Маргарита Грачева объяснила, почему опубликовала снимки без протеза

Телеведущая призналась, что раньше ей не хватало смелости.

Оставшаяся без кистей рук Маргарита Грачева объяснила, почему опубликовала снимки без протеза
Маргарита Грачева. Фото: кадр из программы "Судьба человека"

Телеведущая Маргарита Грачева, которой в 2017 году муж отрубил кисти рук, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, почему разместила в соцсетях снимки без протеза. Они произвели настоящий шоу на ее подписчиков.

Маргарита Грачева
Маргарита Грачева. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я думала разместить фото, когда еще только случилась трагедия. Но мне не хватало смелости. Я хотела показать, что люди с протезами или без могут быть красивыми внутренне. Меня сейчас многие воспринимают как железного человека. Наши недостатки — это всего лишь маленькие нюансы, на которые не стоит обращать внимание».

Маргарита Грачева

Как отметила Грачева, с протезом она ходит уже три года.

«Я все равно помню, что такое жизнь с двумя руками. Дома хожу без протеза. Когда кто-то приходит в гости, то я надеваю его. Не могу еще преодолеть это. Дети знают, кто это совершил. Они называют моего бывшего мужа плохим дядей», — отметили телеведущая.

История Маргариты Грачевой в 2017 году получила широкую огласку в СМИ. Муж, который отрубил ей кисти рук из-за ревности, отправился в колонию на 14 лет.

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Борис КорчевниковМаргарита ГрачеваНовости googleПрограмма "Судьба человека"Телеканал "Россия 1"