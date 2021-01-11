Оставшаяся без кистей рук Маргарита Грачева объяснила, почему опубликовала снимки без протеза

Телеведущая призналась, что раньше ей не хватало смелости.

Телеведущая Маргарита Грачева, которой в 2017 году муж отрубил кисти рук, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, почему разместила в соцсетях снимки без протеза. Они произвели настоящий шоу на ее подписчиков.

«Я думала разместить фото, когда еще только случилась трагедия. Но мне не хватало смелости. Я хотела показать, что люди с протезами или без могут быть красивыми внутренне. Меня сейчас многие воспринимают как железного человека. Наши недостатки — это всего лишь маленькие нюансы, на которые не стоит обращать внимание». Маргарита Грачева

Как отметила Грачева, с протезом она ходит уже три года.

«Я все равно помню, что такое жизнь с двумя руками. Дома хожу без протеза. Когда кто-то приходит в гости, то я надеваю его. Не могу еще преодолеть это. Дети знают, кто это совершил. Они называют моего бывшего мужа плохим дядей», — отметили телеведущая.

История Маргариты Грачевой в 2017 году получила широкую огласку в СМИ. Муж, который отрубил ей кисти рук из-за ревности, отправился в колонию на 14 лет.

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