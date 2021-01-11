Царь-девица: Ирина Пегова предстала с длинной косой и в мерцающем кокошнике

Ирина Пегова многим российским зрителям известна по многочисленным ролям в отечественных сериалах и участию в проекте «Ледниковый период». Но в столице ее также хорошо знает по постановкам в Московском Художественном театре имени Антона Чехова, где она служит с 2006 года.

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Среди ее ролей есть сказочная, где она примеряет роскошный русский кокошник и предстает с длинной косой. Это роль Царь-девицы в спектакле «Конек-горбунок». В личном блоге звезда показала своим поклонникам в каком образе она выходит на сцену.

«Вы смотрели «Конька -Горбунка» у нас во МХТ? Мы его играем с 2008 года, и каждый раз сердце радуется от Прикосновения к этому материалу! Кстати, для тех, кто далеко от Москвы, есть запись … посмотрите!» — написала она в Instagram.

«Ира, образ классный, прямо специально для вас», «Ирочка, ну какая же вы уникальная», «Ирина, Вы настоящая сказочная красавица», «Принцесса! Нет, королевна!» — отреагировали на пост поклонники.

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