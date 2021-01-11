«Вспоминая тепло»: Волочкова показала фирменный шпагат на Мальдивах

Многочисленные звезды коротают новогодние каникулы в жарких странах. На Мальдивах отдыхают певица Полина Гагарина с детьми, Ирина Дубцова с мамой, Ольга Бузова с бойфрендом, Дима Билан, Ксения Бородина и многие другие. Но на свой любимый курорт не смогла попасть в эти дни балерина Анастасия Волочкова. Звезда сцены осталась на зимние праздники дома.

В тоске по Мальдивам Волочкова вспомнила, как недавно прошел ее отпуск. Танцовщица поделилась фотографией, на которой демонстрирует свой фирменный шпагат — поперечный на фоне бескрайнего океана.

«Вспоминая тепло», — подписала снимок балерина.

Волочкова отпраздновала Новый год дома, в кругу друзей. Кроме того, звезда водила хоровод вокруг уличной елочки в бикини, а потом ныряла в купель.

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