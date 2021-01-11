«Очень красивые»: Маша Горбань блеснула «ложбинкой греха» и «бесконечными» ногами в небесно-голубом бикини

Перед самым новым годом Мария Горбань отправилась на Бали. На курортном острове актриса отметила свой день рождения, а в конце декабря ей исполнилось 34 года. Позже встретила новый год, теперь же наслаждается ярким лучами солнца.

В своем Instagram «экранная жена» Дмитрия Нагиева делится моментами отдыха и, конечно же, своими снимками. На этот раз она опубликовала свой фото в бикини небесно-голубого цвета, блеснув «бесконечными» ногами.

«Ножки у Вас очень красивые, Вы сама красота на фоне красоты Бали! Вы невероятная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, на Бали в эти дни отдыхают также Регина Тодоренко и Влад Топалов, Сергей Лазарев и другие звезды российского шоу-бизнеса.

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