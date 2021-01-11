Светский вечер: Лиза Галкина в белоснежном одеянии запечатлелась рядом с мамой на празднике

Алла Пугачева уже много лет отдает предпочтение одному цвету – черному. Нередко она наряжает и своих младших детей Лизу и Гарри Галкиных в одежды этого оттенка. Однако на новогодние праздники она сделала исключение.

Собрав у себя в замке близких и друзей, она вышла к гостям в белоснежном платье-гофре и серебристой пелерине. Свою юную наследницу она облачила в тех же тонах, составив с ней своеобразный family look. Гарри тоже имел в своем трожественном комплекте белую футболку.

Ранее мы писали о том, что обе родственницы неравнодушны к тренду сезона – лампасам. И мама, и дочь нередко выбирают наряды с прошивкой по боковым швам. По заверениям стилиста Эвелины Хромченко такая одежда сейчас очень актуальна, кроме того, она может стать хорошей инвестицией, поскольку уже перешла в разряд классики.

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