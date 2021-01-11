«Для моего гнездышка!»: Бузова похвасталась новогодними подарками

Певица и телеведущая Ольга Бузова с возлюбленным Давидом Манукяном улетели на Мальдивы еще в декабре. Все новогодние каникулы пара наслаждается солнцем, океаном и закатами. Скоро отпуск заканчивается, и, чтобы не грустить, Бузова решила поднять себе настроение распаковкой рождественских подарков.

На острове звезда еще в начале января встретилась с подругами, которые приготовили для нее подарки. Поющая телеведущая оставила их, чтобы распаковать позже, и вот сейчас решила узнать, что в заветных коробочках.

«Ключница с моими инициалами!», — развернула кожаный аксессуар Louis Vuitton Бузова. И подметила: «Для моего гнездышка!».

Среди подарков оказался парфюм. «Все знают, какая я поклонница ароматов. Это что-то такое новенькое, еще не слушала. Привезу в Москву», — отметила исполнительница.

В восторг Бузову привели парные футболки Armani – серая для нее и черная для него. А еще телеведущая необыкновенно обрадовалась открыткам, подписанным вручную.

Недавно свои подарки распаковывала светская львица Яна Рудковская. Жена Евгения Плющенко потратила целый день на то, чтобы открыть их.

Смотрите также