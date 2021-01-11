Кто лучше?: Пухляш повторил танец Полины Гагариной под хит Келли Роуленд

Танцор из маленького алтайского городка Дмитрий Красилов, получивший народный псевдоним Пухляш после выхода клипа Uno группы Little Big, продолжает покорять сердца российской публики. Недавно артист снялся в сериале «Стриптиз» в партнерстве с такими звездами как Юлия Михалкова и Нонна Гришаева.

Пользуются его ролики популярностью и в социальных сетях. Один из последних обсуждаемых – это короткое видео для TikTok, в котором он повторил Полину Гагарину, станцевавшую ранее под хит Келли Роуленд. Кое-кто из пользователей Сети даже счел, что Пухляш несколько переплюнул в женственности знаменитую блондинку.

«Ого! Да Пухляш поаппетитнее двигается!», «Ха-ха! И кто тут больше на женщину похож?», «Вау! А Димка-то повыгибистее будет», «Ну не знаю, мне как-то не очень нравятся такие танцульки», — прокомментировали ролик фолловеры.

А вам чей танец больше понравился?

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