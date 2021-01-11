«Такое сладкое!»: Собчак примерила длинное платье в горох с белым кружевным воротничком

Телеведущая все чаще одевается у русских дизайнеров и не перестает их хвалить.

Новый год Ксения Собчак встретила в кругу родных и друзей. Девушка не полетела в жаркие страны, как многие ее звездные коллеги, а предпочла наведаться на малую Родину – в Петербург. Там вместе с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым они, к примеру, прогулялись по берегу Финского залива.

С окончанием каникул пришло время возвращаться к работе. Выбирая наряд на ближайший выход, Ксения Собчак остановила свой выбор на длинном платье в разнокалиберный горошек с белым кружевным воротничком. Оно ей очень понравилось.

«Очень красивое платье! Молодцы все-таки русские дизайнеры! Могут, когда хотят! Прям миу-миу такое сладкое», — нахваливает Ксения наряд.

«Пуговицы шелковые горчичного цвета», — заметила модница. И попыталась показать эту изюминку наряда поближе.

К слову, многие стилисты отмечают в последнее время, что Ксения Собчак стала тяготеть к романтичным нарядам – юбкам, платьям и эффектным костюмам, подчеркивающим ее женственность.

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