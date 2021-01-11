Объем и асимметрия: Елена Яковлева решилась на бьюти-преображение, необычно уложив волосы

Актриса уже много лет предпочитает носить классическое каре.

59-летнюю Елену Яковлеву помнят и любят еще со времен «Интердевочки» с четко очерченным каре. Поэтому ее бьюти-преображение кое-кто воспринял с большим удивлением.

В аккаунте, посвященном жизни и творчеству знаменитой артистки, был обнародован ее снимок с необычной укладкой. Звезда собрала волосы в высокую асимметричную прическу. Некоторые фолловеры сочли, что так их любимица выглядит моложе своих лет.

«Елена, вы так лет на 30 выглядите!», «Сразу стала словно юная девушка!», «Хороша! Молода! Очаровательна!» — написали они в Сети.

Увы, но свою страничку в Instagram Яковлева заполняет фото и видео в основном с красотами природы, редко радуя своих поклонников кадрами из личной жизни. Известно, что звезда замужем за народным артистом Валерием Шальных. У них есть взрослый сын Денис, который работает парикмахером.

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