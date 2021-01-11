«Два года не брила ноги»: Виктория Боня разоткровенничалась об уходе за собой

41-летняя Виктория Боня – бывшая участница телепроекта «Дом-2». И хотя она была на телестройке не так долго – всего год, но вошла в историю реалити как одна из ярких девушек на шоу. С тех пор Боня построила карьеру телеведущей, смогла построить отношения с миллионером Алексом Смерфитом и подарить ему наследницу, которой сейчас уже 8 лет.

Вместе с дочкой Боня живет в Монако. Девушка активно ведет микроблог, который насчитывает сотни тысяч подписчиков, и регулярно общается с поклонниками онлайн. На очередном прямом эфире у красавицы стали выпытывать секреты ухода за собой и задали вопрос об эпиляции.

«Эпиляцию не делаю, у меня волосы не растут, девочки. Я ноги брею раз в год перед Каннским фестивалем. Но в прошлом году забыла, и позапрошлом, — два года не брила ноги», — разоткровенничалась девушка.

Почему у Бони не растут волосы, она так и не рассказала. Но многим подписчицам это показалось довольно странным и необычным.

Ранее в этом же «прямом эфире» Виктория Боня вспомнила, в каких условиях ей приходилось жить первые годы в Москве. И они были очень далеки от идеальных.

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