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Стильная дива: 71-летняя Пугачева отметилась в гостях в черной блузе и полупрозрачной пышной юбке поверх шорт

Певица позировала с друзьями Александром и Идой Достман.

Стильная дива: 71-летняя Пугачева отметилась в гостях в черной блузе и полупрозрачной пышной юбке поверх шорт
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Алла Пугачева и Максим Галкин весело встретили Новый год. Звездное семейство отпраздновало наступление 2021-го в большой компании друзей и родных. В продолжительные каникулы шоумен и Примадонна также активно ходили в гости, встречались с друзьями и устраивали посиделки.

На одну из встреч с давними друзьями Александром и Идой Достман Примадонна облачилась в черную блузу и полупрозрачную юбку из фатина длины миди. Ее звезда надела поверх шорт и ботфорт, как советует историк моды Александр Васильев.

Эксперт стиля ранее отмечал, что обыгрывая полупрозрачную вещь таким образом, можно добиться стройности и визуально добавить себе роста.

Кстати, советом историка моды пользуется не только Примадонна. Не так давно 70-летняя артистка Надежда Бабкина, — к слову, соведущая Васильева по программе «Модный приговор», — тоже выгуляла фатиновую длинную юбку поверх брюк.

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