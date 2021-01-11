«Попала в жуткое месиво»: Тодоренко на Бали чуть не утонула, катаясь на серфе

У многих звезд новогодние каникулы проходят в жарких странах. Телеведущая Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым и сыном Майклом выбрали для отдыха Бали.

Отпуск знаменитостей не обходится без приключений, в том числе экстремальных. То сынок в первый же день прилета упал и поранился о камни лицом, то сама Регина травмировала ногу так, что было подозрение на перелом, но все обошлось. Теперь девушка рассказала, что чуть не утонула, катаясь на серфе.

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Регина Тодоренко в своем микроблоге поведала поклонникам, что всю жизнь старается учиться серфить. Но занятия у нее проходят нерегулярно, а потому в статусе ученицы она пребывает постоянно. И накануне вновь попробовала встать на доску.

«Порой я не справляюсь с некоторыми волнами (1,5м и выше). И даже начинаю паниковать, если на меня обрушивается стенообразная тонна воды. Так и вчера было, я в очередной раз попала в жуткое месиво, когда пришел сет незнакомых мне и необузданных волн», — вспоминает Тодоренко.

Череда волн чуть не унесла ее на дно, но девушка смогла взять себя в руки и выплыть на безопасное пространство. За что очень похвалила себя.

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